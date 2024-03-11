Mardin’de feci kaza: Yolcu otobüsü evin bahçe duvarına çarptı!

Alınan bilgilere göre kaza, dün sabah Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki Duruca Mahallesi mevkiinde, meydana geldi. Şırnak'tan yolcu aldıktan sonra yola çıkan 33 CMS 33 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına ve ağaçlara çarptı. Yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar oluştu. Otobüsteki yolcular gelen başka bir otobüse bindirilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'de yolcu otobüsünün evin bahçe duvarına çarptığı anlar kamerada | Video





Kazayla birlikte ev sakinleri dışarı fırladı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor...