Mardin’de yolcu otobüsünün evin bahçe duvarına çarptığı anlar kamerada | Video 11.03.2024 | 12:01 Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin bahçe duvarı ve ağaçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, dün sabah saatlerde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki Duruca Mahallesi mevkiinde Şırnak'taki yolcularını aldıktan sonra yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına ve ağaçlara çarptı.Yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar oluştu. Otobüsteki yolcular gelen başka bir otobüse bindirilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla birlikte ev sakinleri dışarı fırladı.Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.