Mardin’de yolcu otobüsünün evin bahçe duvarına çarptığı anlar kamerada | Video
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin bahçe duvarı ve ağaçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar oluştu. Otobüsteki yolcular gelen başka bir otobüse bindirilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla birlikte ev sakinleri dışarı fırladı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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