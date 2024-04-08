Mardin’deki kaza kamerada: 3 yaşındaki Şerzan ölmüştü!

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şerzan Botan Abay, kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ters yöne giren otomobile, karşı yönden gelen TIR çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruluyor. TIR şoförü ifadesi sonrası serbest bırakılırken, Abay'ın cenazesi de toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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