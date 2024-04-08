Video Yaşam Mardin'de aynı güzergahta 3 farklı kaza: 3 ölü, 8 yaralı | Video
Mardin'de aynı güzergahta 3 farklı kaza: 3 ölü, 8 yaralı | Video

Mardin'de aynı güzergahta 3 farklı kaza: 3 ölü, 8 yaralı | Video

08.04.2024 | 15:30

Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyol'unda iki günde meydana gelen 3 farklı kazada 3 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Uluslararası İpekyolu'nda dünden bugüne meydana gelen 3 ayrı kazada 3 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Dün, seyir halinde olan plakası belirlenemeyen tır ile 06 DRB 857 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazada 3 yaşındaki Şerzan Botan A. hayatını kaybederken, Mehmet Esir A., Helin A., Berivan A. ve Alan Berken A. yaralandı.

Aynı güzergahta seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen otomobil su birikintisine girip şarampole devrildi. Kazada 1 aylık bebek Yiğit Efe B. hayatını kaybederken, Ferhat B., Zeynep B., Aslan Efe B. ve Meliha B. yaralandı.

Bugün ise, sabah saatlerinde aynı güzergahta sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen tır çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazalarda yaralananlar ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Kazalar ile ilgili soruşturmalar sürüyor.
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