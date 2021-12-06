Yağış sonrası turistik İçmeler bölgesinde alt yapı yetersizliği ortaya çıktı. Çamur deryası temizleme çalışmaları gece de devam ediyor.Çalismalara yerel ekiplerin yanı sıra askerler ve AFAD gorevlileri ve çevre ilçelerden de takviye yapıldı.

Marmaris çamur ile boğuşuyor | Video

BÖLGEDE ARA ARA YAĞIŞ SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Marmaris'te etkili yağış yaşandı. Bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü.

İçmeler yolunda ana caddeler araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı, trafik felç oldu. Sahile yakın bölgelerde deniz kahverengiye büründü. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla oluşabilecek su taşkınlarına karşı önlem aldı.