Marmaris çamur ile boğuşuyor | Video

Dün gece Marmaris’te, şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemişti. Turistik merkez olan İçmeler Mahallesi'nde Sular cekilince Sokaklar çamur deryasına döndü. Altyapı eksikliğinin günyüzüne çıkması ile birlikte Çamurdan yollarda ilerlemek güçleşti. Çamur temizliği gece de devam ediyor.