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OTOMATİK OYNAT
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Marmaris çamur ile boğuşuyor | Video 06.12.2021 | 21:56
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Çadırlı serada suçüstü yakaladılar! Saksılara ekilmiş halde bulundu... 06.12.2021 | 17:11
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Zonguldak'taki kesik baş cinayetinde son durum! 06.12.2021 | 16:30
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Van Muradiye'de deprem anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı | Video 06.12.2021 | 16:05
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Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada | Video 06.12.2021 | 16:03
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Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu | Video 06.12.2021 | 16:03
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Egzozdan çıkan siyah dumanla adeta görünmez oldular | Video 06.12.2021 | 15:00
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Dün gece Marmaris’te, şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemişti. Turistik merkez olan İçmeler Mahallesi'nde Sular cekilince Sokaklar çamur deryasına döndü. Altyapı eksikliğinin günyüzüne çıkması ile birlikte Çamurdan yollarda ilerlemek güçleşti. Çamur temizliği gece de devam ediyor.