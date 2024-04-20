Marmaris’te hortum yıkımı kamerada!

Marmaris'te sabaha karşı etkili olan fırtına ve yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle oluşan hortum Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbahasında zarara sebep oldu.

Parktaki çatıları uçurdu, denizde oluşan dev dalgalar sahilleri dövdü, esnaflar zor anlar yaşadı. Ağaçlar yollara devrildi. Sabah saatlerinde meydana gelen hortumun neden olduğu yıkım saniye saniye kameralara yansıdı.

Fırtınanın getirdiği olumsuzluklara karşı ekipler harekete geçerek hasar tespiti yaptı. Zarar gören yerlerde çalışma başlattı.