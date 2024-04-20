Marmaris'te hortum yıkımı kamerada! | VİDEOHABER
Marmaris’te sabaha karşı etkili olan fırtına hortuma neden oldu. Burunucu Macera Parkında yıkıma neden oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen hortumun neden olduğu yıkım saniye saniye kameralara yansıdı.
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