Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup

YOLUN VE KISMETİN AÇIK OLSUN

Talihsiz adamın sevgilisinin mektupta veda sözleri de yer aldı. Akıncı'ya 'Bundan sonra yolun ve kısmetin açık olsun. Sana da iyi şanslar dilerim' şeklinde veda eden ismi belirsiz kadın, "Kendimden çok seni düşünüyorum. Ne olur sevgilim evlen ve sinirli olmamaya bak. Hakkını helal et. Biliyorum, yaptığım işler için pişman olacağım. Ama ne yapayım, ayrı yaşamayı tercih ettim. Ne yapayım Çetin'ciğim, Allah inşallah yaptığım şeyler için benim cezamı verir. Vermesini isterim. Ne olur sen kendine iyi bak. Başkasını düşünme. Herhangi bir yardım lazım olursa beni ara. Seni her zaman seveceğim. Çetin'ciğim senden bana hiçbir şey lazım değil. Ben sana 'o halıları bana ver diye' şaka diyordum. Ama halılar için çok teşekkür ederim. Halıları ve çok şeyi hatıra olarak hayatım boyunca saklayacağım. Bu ev aklım birçok hatırayı getiriyor. İyi bir iş bulana kadar burada kalmak mecburiyetindeyim. Şimdiki işimden senin dediğin gibi iyilikle çıkmak istiyorum. Dikişten artık bıktım. Sevgilim sana yorganını, battaniyeni ve yastıklarını da verdim. Bunları da al. Lazım olur. Seni hiçbir zaman unutamam. Her akşam yatacağım zaman senin için dua ediyorum. Ne olursa olsun biz ikimiz arkadaşız. Ben seni her zaman her yerde düşünüyorum. Seni aklımdan ve kalbimden geçiriyorum. Kulaklarında beni anarsın. Seni seviyorum" şeklindeki sözlerle mektubunu tamamladı.