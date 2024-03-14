Meksika’dan geldi, Türkiye’de evlendi

Meksikalı olan 26 yaşındaki Zuleima İzamar, tatil için geldiği Aksaray'da Kürşad Aktaş ile tanışınca hayatı değişti. Aktaş ile evlenme kararı alan Meksikalı genç kız Müslüman olmaya karar verdi. İl müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Müslüman olan Zuleima çok mutlu olduğunu söyledi. Meksikalı Zuleima İzamar, tatil için Türkiye'ye geldi. Aksaray ziyaretinde Kürşa Aktaş'a gönlünü kaptıran genç kız evlilik kararı aldı. İslam'dan ve camilerden etkilenen ve Müslüman olmak istediğini belirten Zuleima İzamar, il müftülüğüne başvurdu. İl Müftüsü Veysel Işıldar da genç kıza İslam dini hakkında bilgi verdi. Sonrasında Zuleima İzamar, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Genç kıza Kuran-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.