Merter’de dehşet anları: Satır, bıçak, sopa...

Akılalmaz olay Merter Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Savaş Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre esnaf ile teksil malzemeleri taşıyan nakliyeciler arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma çevredekilerin de olaya dahil olmasıyla bir anda büyüdü.
Satırların, bıçakların ve sopaların kullandığı kavgada ortaya savaş alanını andıran görüntüler çıktı. Kavaga yaralanan 3 kişi, mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise yaşanan kavgaya ilişkin inceleme başlattı.
Tarafların birbirlerine satırlar, sopalar ve bıçaklarla saldırdığı o anlar olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Savaş alanını andıran görüntüler hakkında konuşan mahalle esnafı Baran Bağrıyanık "Yol kavgası, Biri mağaza sahibi, diğerleri nakliyeci. Birbirlerine yol vermedikleri için tartışılar. Kavga büyüdü. Biz de ayırmak için girdik ama nafile. Bildiğim kadarıyla birinin eli kesildi. Hastaneye götürüldü. Dikiş atılıyormuş" ifadelerini kullandı.Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü