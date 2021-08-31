Merter’de dehşet anları: Satır, bıçak, sopa...

Savaş alanını andıran görüntüler hakkında konuşan mahalle esnafı Baran Bağrıyanık "Yol kavgası, Biri mağaza sahibi, diğerleri nakliyeci. Birbirlerine yol vermedikleri için tartışılar. Kavga büyüdü. Biz de ayırmak için girdik ama nafile. Bildiğim kadarıyla birinin eli kesildi. Hastaneye götürüldü. Dikiş atılıyormuş" ifadelerini kullandı.

Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü