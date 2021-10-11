Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü 11.10.2021 | 09:39
00:34
Fatih’te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti 11.10.2021 | 09:36
01:06
İstanbul Esenyurt’ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada 11.10.2021 | 09:33
03:15
01:42
Sincan’da otomobilin çarptığı kurye yaralandı 11.10.2021 | 08:47
04:24
İstanbul TEM Otoyolu'nda kamyonet ile taksi çarpıştı: 4 yaralı 11.10.2021 | 08:49
01:06
Tem'de emniyet şeridinde duran tır'a kamyonet çarptı: 1 ölü 11.10.2021 | 08:49
02:45
Ankara'da park yeri tartışmasından sonra sürücü, 1'i çocuk 2 kişiye çarptı 11.10.2021 | 08:42
02:35
01:16
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 8 yaralı 11.10.2021 | 08:42
01:29
La Palma Yanardağı’nda lavlar onlarca evleri yuttu | Video 11.10.2021 | 01:22
01:59
Yol verme tartışması sopalı kavgaya döndü...O anlar kameraya yansıdı | Video 10.10.2021 | 18:57
01:06
Amasya'da gökyüzünde ay ile yıldızın mest eden buluşması | Video 10.10.2021 | 17:47
02:22
Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti | Video 10.10.2021 | 17:40
04:40
İki kardeşi gömdükleri yeri hobi bahçesi yapmışlar | Video 10.10.2021 | 17:34
00:15
Bayrağı bu kez gökyüzünde dalgalandırdı | Video 10.10.2021 | 17:25
03:42
Teröristlerin katlettiği 9 aylık Muhammed Bebek unutulmadı 10.10.2021 | 17:08
00:36
Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı 10.10.2021 | 16:48
01:12
Fabrikada buhar kazanı patlamasında ölen işçi toprağa verildi 10.10.2021 | 16:39
00:45
Datça'da şarampole yuvarlanan atv sürücüsü yaralandı 10.10.2021 | 16:32
İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinin çıkışında başlayan laf atma tartışması kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine sopa ve kalaslarla saldırdığı olayda ortalık savaş alanına dönerken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt - Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş çıkışında laf atma sebebi ile başlayan tartışma, tarafların arkadaşlarının da katılması ile hararetlenerek kavgaya dönüştü. Sopa ve kalasların havada uçuştuğu olayda işyerinde maddi hasar oluşurken kavgaya karışan bazı vatandaşlar ise yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışsa da işyeri savaş alanına döndü. Onlarca şahsın birbirine saldırdığı o anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.