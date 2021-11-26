Meteoroloji duyurdu! Plan yapacaklar dikkat: Sağanak geliyor!

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Hakkari'nin güneydoğusu haricinde tüm bölgede yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.