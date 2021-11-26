Meteoroloji duyurdu! Plan yapacaklar dikkat: Sağanak geliyor!

Meteoroloji yayınladığı hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan yağışlar devam edecek. Yurdun birçok bölgesinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.
HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR DİKKAT!
Yağışların genellikle Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'da olması tahmin ediliyor.
Trakya ile bölgenin güney kesimlerinin bugün öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor.
İSTANBUL
İstanbul'da da etkisini göstereceği tahmin edilen yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenirken yağışlar hafta sonu genelinde de etkili olacak.
KAR GELİYOR
Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak olarak beklenirken Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Hakkari'nin güneydoğusu haricinde tüm bölgede yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.