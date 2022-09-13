Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte yağışlı hava yurt genelinde etkili olmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan çalışmalarla elde edilen hava durumu tahminleri İstanbul ve diğer tüm illerimizde yaşayanlar tarafından yarın yağmur yağacak mı öğrenilmek istenerek "14 Eylül yarın İstanbul'da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

METEOROLOJİ İLE YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

MGM hava durumu raporu ile "yarın hava nasıl olacak?" sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;