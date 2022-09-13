Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri
Giriş Tarihi: 13.9.2022 19:13 Son Güncelleme: 13.9.2022 19:13

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu raporları takip edilmeye devam ediliyor. Günlük ve haftalık olarak İstanbul ve diğer tüm illerimizde yaşayanlar yağmur yağacak mı öğrenmek isteyerek “14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Meteoroloji Hava Durumu Raporu ile yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? sorularının yanıtları ve Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte yağışlı hava yurt genelinde etkili olmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan çalışmalarla elde edilen hava durumu tahminleri İstanbul ve diğer tüm illerimizde yaşayanlar tarafından yarın yağmur yağacak mı öğrenilmek istenerek "14 Eylül yarın İstanbul'da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

METEOROLOJİ İLE YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

MGM hava durumu raporu ile "yarın hava nasıl olacak?" sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, güneydoğu ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

EGE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA 21°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 22°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı zamanla batısı güneydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğu yarın zamanla kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 zamanla 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, bu akşam ve gece 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Batı Akdeniz'in batısı kuzeybatıdan, akşam ve gece 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m. Görüş: İyi.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zaman zaman 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri
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