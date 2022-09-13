Meteoroloji Hava Durumu Raporu: 14 Eylül yarın İstanbul’da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı? Meteoroloji ile il il hava durumu tahminleri

Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte yağışlı hava yurt genelinde etkili olmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan çalışmalarla elde edilen hava durumu tahminleri İstanbul ve diğer tüm illerimizde yaşayanlar tarafından yarın yağmur yağacak mı öğrenilmek istenerek "14 Eylül yarın İstanbul'da Hava Nasıl Olacak, yağmur var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.
MGM hava durumu raporu ile "yarın hava nasıl olacak?" sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, güneydoğu ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.
ADANA 21°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 22°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı zamanla batısı güneydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğu yarın zamanla kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 zamanla 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, bu akşam ve gece 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Batı Akdeniz'in batısı kuzeybatıdan, akşam ve gece 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zaman zaman 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.