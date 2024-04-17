Meteoroloji uyardı! 6 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağışlar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık hava durumu raporlarını yayınlıyor. Bu raporlar doğrultusunda il il hava sıcaklığındaki düşüş ve artışlar paylaşılırken, bir yandan da olumsuz hava koşulları ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılar bildiriliyor. İşte, il il hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Edirne, Kırklareli, İzmir'de gök gürültülü sağanak ve sağanak bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren de Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
METEOROLOJİ UYARDI!
16.04.2024 (Salı) akşam saatlerinden 17.04.2024 (Çarşamba) akşam saatlerine kadar rüzgarın güney ve batı yönlerden; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
6 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!
Balıkesir, Çanakkale, Edirne İzmir, Kırklareli, Tekirdağ için sarı kodlu alarm verildi. Söz konusu illerde şiddetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.