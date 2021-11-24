Meteoroloji’den 27 il için uyarı! Sağanak ve kar geliyor

Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Adana`nın güneyi ile Osmaniye`de sağanak ve gök gürültülü sağanak, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) yağış etkili olacak.