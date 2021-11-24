Meteoroloji’den 27 il için uyarı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun tamamında yağışlı ve soğuk havanın etkisini göstereceğini duyurdu. 27 il için uyarıda bulunan Meteoroloji, kıyı kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum`un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Adana`nın güneyi ile Osmaniye`de sağanak ve gök gürültülü sağanak, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) yağış etkili olacak.
METEOROLOJİ`DEN SARI VE TURUNCU UYARI
Adana, Artvin, Aydın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Yalova, Osmaniye için sarı, Muğla için turuncu uyarı verildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin`in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli yağışın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bırakacak.
Yüksek kesimler başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'ta yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı belirtildi.
Yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimler başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum`da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.