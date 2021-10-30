Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: 16 il için kuvvetli sağanak uyarısı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla, Denizli, Kütahya ve Uşak çevreleri ile yarın zamanla Bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı