Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

İşte sağanak yağışın beklendiği iller:

15 Kasım Pazartesi: Sinop, Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize

16 Kasım Salı: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN DOĞU ANADOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar beklendiğini duyurdu. Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu