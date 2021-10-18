Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

RİZE 14°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 14°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 9°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AĞRI 1°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 1°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 8°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu