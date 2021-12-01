Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Bolu çevrelerinin bu sabah ve akşam saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda hifif yağmur ve sağanak, iç kesimlerde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sbu sabah ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı