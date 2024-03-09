Metrobüs hattında faciadan dönüldü 5 yaralı

İstanbullunun bitmeyen çilesi ulaşım felaketlerinden biri daha dün Avcılar'da yaşandı. Denizköşkler Mahallesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisler durağında saat 12.30 sıralarında yolcu alan bir metrobüse, başka bir metrobüs arkadan çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazada, 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metrobüs yolunda ulaşım yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanabildi. Kazaya karışan metrobüslerin vinç yardımıyla çekilirken seferler normale döndü.