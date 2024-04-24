Metrobüste yangın paniği! Yolcular korku dolu anlar yaşadı

ASLAN PAYI KARABAT'IN İLİŞKİLİ OLDUĞU FİRMANIN

Daha önce Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanlarınca yapılan incelemede İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti. İETT Bakım ve Onarım ihalelerinden en fazla payı ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti. 2021 yılındaki değeri 2 milyar 114 milyon TL'yi aşan bir bedelle İETT ihalesini Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya vermesinin ardından 2022 ve 2023'te de benzer ihaleler Karabat'ın ilişkili olduğu firmaya verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868,01 TL kazanç elde ettiği belirtildi.