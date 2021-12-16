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Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:05 Son Güncelleme: 16.12.2021 15:11

Midye avcılarına film gibi operasyon

ABBAS ÇAKAR
Midye avcılarına film gibi operasyon

Körfez İlçesinde kaçak olarak midye avcılığı yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, polisleri fark ederek kaçmaya başlayan tekne, yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda yakalandı.

Körfez İlçesinde bulunan bir iskele açıklarında, kaçak olarak midye avcılığı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi Ekipleri, bölgede yapmış oldukları kontroller esnasında, kendilerini fark eden bir teknenin dur ikazına rağmen kaçması üzerine takip başlattı.

Yapılan film gibi kovalamaca sonunda durdurulan teknede 1'i dalgıç kıyafetli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler M.G ve T.G hakkına idari işlem uygulanırken, yakalandıkları 5 metrelik tekneye el konuldu.

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Midye avcılarına film gibi operasyon
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