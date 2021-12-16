Midye avcılarına film gibi operasyon

Körfez İlçesinde bulunan bir iskele açıklarında, kaçak olarak midye avcılığı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi Ekipleri, bölgede yapmış oldukları kontroller esnasında, kendilerini fark eden bir teknenin dur ikazına rağmen kaçması üzerine takip başlattı.

Yapılan film gibi kovalamaca sonunda durdurulan teknede 1'i dalgıç kıyafetli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler M.G ve T.G hakkına idari işlem uygulanırken, yakalandıkları 5 metrelik tekneye el konuldu.