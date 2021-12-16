Kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar | Video

İzmit Körfezi’nde kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi, deniz polisini görünce kaçmaya başladı. Körfez ilçesinden karşı kıyıda bulunan Karamürsel'e doğru kaçan kaçak avcılar, midye dolu 20'den fazla çuvalı denize atarken, kıyıya ulaştıklarında yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri, Körfez ilçesi Hereke açıklarında kaçak midye avcılarının olduğu yönündeki bilgi üzerine bölgeye hareket etti. Deniz polisi, teknede bulunan 1'i dalgıç kıyafetli 2 kişiyi durmaları yönünde uyardı. Tekne, karşı kıyıda bulunan Karamürsel ilçesine doğru giderken, içindeki kişi de midye dolu 20'den fazla çuvalı denize attı. Karamürsel'de limanın olduğu bölgeye ulaşan 2 kişi, kıyıdaki ekipler tarafından yakalandı. 5 metre uzunluğundaki tekneye el koyulurken, M.G. ve T.G. hakkında 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında idari işlem uygulandı.