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Video Yaşam Deponun bahçesindeki plastik kasalar yandı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Deponun bahçesindeki plastik kasalar yandı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Deponun bahçesindeki plastik kasalar yandı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

26.04.2024 | 12:14

Antalya’da bir deponun bahçesinde bulunan plastik kasalar nedeniyle çıkan yangında, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Dumanlar şehrin farklı noktalarından da görüldü.

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Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde yer alan deponun bahçesindeki plastik kasalar saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yanmaya başladı. Alev ve dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depo çalışanlarının da müdahalede bulunduğu yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ekipler, yangına yakın bir noktada bulunan eve alevlerin ulaşmasını da son anda engelledi.

Öte yandan plastik kasaların yanması sonucu yangından çıkan siyah dumanlar, kentin birçok noktasında da görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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