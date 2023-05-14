Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oyunu mezun olduğu okulda kullandı

Kayseri Lisesi'ndeki 1097 numaralı sandıkta kabine geçerek oyunu kullanan Bakan Akar, mührü teslim etmesinin ardından oy zarfını sandığa attı. Aynı sandıkta oy kullanan vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Sözlerine Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Bakan Akar, önemli bir seçime gelindiğini ifade ederek, "Bu seçimin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın ferasetine güveniyoruz" diye konuştu.

Seçimin ülkenin istikrarına, geleceği, refahı ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını belirten Bakan Akar, "Seçimin demokratik teamüllere uygun şekilde, demokratik nezaket çerçevesinde, güven ve huzur içinde tamamlanacağına inanıyoruz. Biz partiler olarak hepimiz fikirlerimizi, düşüncelerimizi söyledik, plan, projelerimizi açıkladık, vatandaşlarımızla buluştuk.

Vatandaşlarımız dinledi, kararını verecek ve bugün oylarını kullanacaklar" ifadesini kullandı. Kendisine gösterilen teveccühten dolayı da tüm hemşerilerine teşekkür eden Bakan Akar, sözlerinin sonunda bir kez daha Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin hayırlı olması temennisinde bulundu.