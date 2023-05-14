Video Haber Bakan Akar oyunu kullandı | Video
Bakan Akar oyunu kullandı | Video

Bakan Akar oyunu kullandı | Video

14.05.2023 | 13:24

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar; oyunu kullandı. Bakan Akar; "Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz, güvenliğimiz, refahı bakımından, istikrarı bakımından bu seçimin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

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AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oy vermek için Kayseri Lisesi'ne geldi. Burada 1097 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Akar kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada; "Bugün önemli bir gün. Seçim günündeyiz. Seçimin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşımızın huzuruna güveniyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz, güvenliğimiz, refahı bakımından, istikrarı bakımından bu seçimin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İnşallah sonuçlar kazasız, belasız, demokratik nezaket çerçevesinde, güven içinde, huzur içinde gelişir. Partiler olarak hepimiz fikirlerimizi söyledik, vatandaşlarımıza anlattık. Vatandaşlarımız da bunu dinlediler ve bugün artık kararlarını verecekler. Ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Bakan Akar ayrıca Anneler Günü'nü de kutlayarak okuldan ayrıldı.

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