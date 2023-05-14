Bakan Akar oyunu kullandı | Video
Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar; oyunu kullandı. Bakan Akar; "Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz, güvenliğimiz, refahı bakımından, istikrarı bakımından bu seçimin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.
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