Bakan Yerlikaya: ‘Mahzen-46’ operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “Mahzen-46” operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Operasyonlarda, elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı. 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet hassas terazi ele geçirildi.
Elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı. 9,5 kilogram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı. 32 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
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