Video Haber Anadolu otoyolunda feci kaza: 1 ölü
Anadolu otoyolunda feci kaza: 1 ölü

Anadolu otoyolunda feci kaza: 1 ölü

10.06.2024 | 02:06

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesimi İstanbul yönünde, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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