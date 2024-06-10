Anadolu otoyolunda feci kaza: 1 ölü
Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesimi İstanbul yönünde, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
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