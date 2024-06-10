Ağrı'da polislerin özverili çalışması, YKS'de mağduriyetleri önledi
Ağrı'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan, sınav yerini karıştıran veya kimliğini unutan öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi.
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