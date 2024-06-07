Video Haber Çanakkale’nin simgesi ‘Dur Yolcu’ yazısının Türk bayrağı ve direği yenilendi
Çanakkale’nin simgesi ‘Dur Yolcu’ yazısının Türk bayrağı ve direği yenilendi

Çanakkale’nin simgesi ‘Dur Yolcu’ yazısının Türk bayrağı ve direği yenilendi

07.06.2024 | 18:15

Çanakkale'nin ve boğazın simgelerinden 'Dur Yolcu' yazısının bayrak direği, göndere çekilen Türk Bayrağının rüzgara karşı direncini artırmak için yenilendi. 55 metre yüksekliğe sahip bayrak direğindeki yenilenen 10x15 metre ebadında olan Türk bayrağı da Çanakkale Boğazı'nın rüzgarıyla dalgalanmaya başladı.

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