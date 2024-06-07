Başkan Erdoğan Türk astronot Tuva Cihangir Atasever ile konuştu: Son olmayacaksın!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzaya gidecek Türk astronot Tuva Atasever ile görüşme gerçekleştirdi. Canlı bağlantıda, Atasever'e iyi yolculuklar dileyen Erdoğan, "Sen uzaya giden ikinci Türk astronotsun. İkincisin ancak son değilsin. Önünde Alper ağabeyin gibi bir rehberin var. Ben şimdiden sana yolun açık olsun diyorum" dedi.
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