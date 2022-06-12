Milyarlık ikramiye çıktı ikinci el araç aldılar

Britanya'nın en büyük ikramiyesi olan 184 milyon sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 900 milyon TL) ödülü kazanan çiftin, ilk aldığı şey ikinci el araç oldu. Gloucestershire'da yaşayan Joe (49) ve Jess Thwaite (44) çifti, EuroMillions'tan 184 milyon sterlin kazandı. Büyük mutluluk yaşayan çift, kendilerini şımartmak için 38 bin sterline ikinci el gri bir Volvo V60 aldı. The Sun gazetesine konuşan şanslı çiftin komşuları, ikilinin mütevazı araba seçimine şaşırmadıklarını söyledi. Komşulardan biri "Büyük ikramiye kazanmış olabilirler ama onlar her şeyden önce tüm hayatları boyunca çalışmış mütevazı kişiler. Bu araba akıllı, saygın ve mantıklı; tıpkı Joe ve Jess gibi" dedi.İletişim satış mühendisi olarak çalışan Joe Thwaite, 10 Mayıs'ta rasgele sayıların olduğu biletle piyangoyu kazandıktan sonra istifa etti. Eşi Jess ise kız kardeşiyle birlikte bir kuaför salonu işletmeye devam ediyor. İlkokula giden iki çocuğu olan çift şimdi RightMove'da (Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren emlak arama sitesi) bütçe sınırı olmadan ev aramanın tadını çıkarıyor. Üst fiyat limiti koyup koymadığı sorulan Joe "Bilmiyorum, sanırım yaklaşık 7 milyon sterline kadar çıktım ama sonra aptallık ettiğimi düşündüm. Kendi kendime 'Ne yapıyorsun?' dedim" şeklinde konuştu. "Sadece bir dakikalığına oyuna devam etti ve hayal kurdu" diyen eşi ise, bunu eğlencesine yaptığını ifade etti.