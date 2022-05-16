Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri Olayın perde arkasını derinlemesine araştırdı. Aracı kundaklanan mağdur T.B. ile aracı kundaklayan K.B.'nin akraba oldukları, aralarında geçmişe dayalı "Miras Kavgası" nedeniyle uzun süredir bir husumet olduğu ve K.B.'nin bu nedenle akrabasının aracını yakarak kundakladığı ortaya çıktı.