Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video

İstanbul'da “Miras Kavgası” nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabasının park halindeki aracını üzerine benzin dökerek yakan K.B. yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Akpınar Mahallesi'nde yaşanan "Araç Kundaklama" olayıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Park halinde bulunan bir aracı yakarak kundaklayan kişinin açık kimliği çok kısa süre içerisinde tespit edildi. Aracı üzerine benzin dökerek ateşe veren ve yakan K.B. adlı kundakçı, ikamet adresinin bulunduğu Ümraniye İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri Olayın perde arkasını derinlemesine araştırdı. Aracı kundaklanan mağdur T.B. ile aracı kundaklayan K.B.'nin akraba oldukları, aralarında geçmişe dayalı "Miras Kavgası" nedeniyle uzun süredir bir husumet olduğu ve K.B.'nin bu nedenle akrabasının aracını yakarak kundakladığı ortaya çıktı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çok kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan K.B. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.