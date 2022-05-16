Video Yaşam Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video
Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video

Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video

16.05.2022 | 08:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İbadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor | Video 03:40
İbadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor | Video 16.05.2022 | 09:45
Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video 03:50
Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video 16.05.2022 | 09:29
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:25
Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video 03:50
Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video 16.05.2022 | 09:25
Samsun’da otomobil metrelerce takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı | Video 00:31
Samsun'da otomobil metrelerce takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı | Video 16.05.2022 | 09:09
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:09
Tunceli’de kız öğrenci yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi | Video 03:18
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi | Video 16.05.2022 | 08:53
Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video 00:29
Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video 16.05.2022 | 08:55
LPG’li otomobil bir anda alev topuna döndü! Korku dolu dakikalar kamerada | Video 02:30
LPG’li otomobil bir anda alev topuna döndü! Korku dolu dakikalar kamerada | Video 16.05.2022 | 08:47
Yanındaki kadını sokakta darbetti, tekme tokat dövüldü | Video 00:29
Yanındaki kadını sokakta darbetti, tekme tokat dövüldü | Video 16.05.2022 | 08:48
Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu | Video 01:46
Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu | Video 16.05.2022 | 08:40
Manisa’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonunun girişine çarpıp takla attı | Video 02:03
Manisa'da kontrolden çıkan araç benzin istasyonunun girişine çarpıp takla attı | Video 16.05.2022 | 08:37
Çorlu’da korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev topuna döndü | Video 02:30
Çorlu’da korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev topuna döndü | Video 16.05.2022 | 08:26
Yahyalı’da sağanak sele neden oldu, korkutan anlar kameraya yansıdı | Video 01:23
Yahyalı'da sağanak sele neden oldu, korkutan anlar kameraya yansıdı | Video 15.05.2022 | 23:21
Süper Ay Tahran’da görüntülendi | Video 01:32
Süper Ay Tahran’da görüntülendi | Video 15.05.2022 | 23:15
Tarsus’ta kayaların arasına düşen keçi kurtarıldı | Video 00:36
Tarsus'ta kayaların arasına düşen keçi kurtarıldı | Video 15.05.2022 | 21:37
Edirne’de sağanak yolları göllere çevirdi | Video 04:24
Edirne’de sağanak yolları göllere çevirdi | Video 15.05.2022 | 21:34
Kuşadası’nda sıcak havada plajlar doldu taştı | Video 02:35
Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı | Video 15.05.2022 | 21:33
Kofçaz’da 2 yıl aradan sonra yağmur duasına çıkıldı | Video 03:48
Kofçaz'da 2 yıl aradan sonra yağmur duasına çıkıldı | Video 15.05.2022 | 20:38
Başkan Erdoğan telefonla bağlandı: AK Parti her zaman yanınızda olacak | Video 03:55
Başkan Erdoğan telefonla bağlandı: AK Parti her zaman yanınızda olacak | Video 15.05.2022 | 20:34

İstanbul'da “Miras Kavgası” nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabasının park halindeki aracını üzerine benzin dökerek yakan K.B. yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Akpınar Mahallesi'nde yaşanan "Araç Kundaklama" olayıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Park halinde bulunan bir aracı yakarak kundaklayan kişinin açık kimliği çok kısa süre içerisinde tespit edildi. Aracı üzerine benzin dökerek ateşe veren ve yakan K.B. adlı kundakçı, ikamet adresinin bulunduğu Ümraniye İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri Olayın perde arkasını derinlemesine araştırdı. Aracı kundaklanan mağdur T.B. ile aracı kundaklayan K.B.'nin akraba oldukları, aralarında geçmişe dayalı "Miras Kavgası" nedeniyle uzun süredir bir husumet olduğu ve K.B.'nin bu nedenle akrabasının aracını yakarak kundakladığı ortaya çıktı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çok kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan K.B. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA