Miras tartışmasında iki kardeş, ablalarını traktörle ezdi





"TAM ANLAMIYLA KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Yaşananların kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu belirten Avukat Umut Çiftçi, "Geçen Pazar günü Derciler köyünde çok vahim bir olay yaşanmış. Müvekkilim Emine Çetin kardeşini ziyarete gitmiş. Otururken babalarından kalan arazide kepçe ve traktör çalıştığını bir şeyler yapıldığını, ağaçların söküldüğünü görmüş. Neler olduğunu merak edip bakmaya gidiyor. Aralarında sözlü tartışmanın ardından kardeşi traktörle ezmeye çalışıyor. Bu sırada diğer kardeşi sen iyi ezemiyorsun sür üzerine sür dedikten sonra onu indirip kendisi traktöre biniyor. 2-3 kez traktörün altına alıyor. Resmen insan öldürmeye tam teşebbüs olayı yaşanıyor. Birçok yerinde hasar var, saçları yolunmuş ama çok şükür ki canını kurtarmış. Şu şöyle bilinmelidir ki kadınların haklarını onları döverek, söverek, öldürmeye çalışarak kimse yok edemez. Bu haklar yüzyıllardır mücadele ile kazanılmış haklardır. Sırf eşi ölmüş, dul, mağdur diye miras hakkını almasın diye döverek, söverek. Zulmederek hakkını gasp etmeye kimse çalışmasın. Yetkilileri sorumluları göreve çağırıyoruz. Bunu yapanlar bir an önce yakalanıp yargılansın ve cezaları verilsin" diye konuştu.