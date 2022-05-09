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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Modern zaman seyyahından 100 ülkede 100 türkü

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Modern zaman seyyahından 100 ülkede 100 türkü
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Dünya sokaklarında bugünlerde içten bir türkü sesi yükseliyor. Söyleyen kişi, Türk bir sokak müzisyeni. 100 ülkede 100 türkü çığırmak için yola çıkan Loudingirra Özdemir, gittiği ülkelerde sokak ortasına bağdaş kurarak, hem bağlama çalıyor hem türkü okuyor. Pir Sultan Abdal'ın "Dolap" türküsünü Kamboçya'da bir tapınak önünde yorumlayan genç müzisyen, Malezya'da Malacca Nehri'nde ise Mehmet Seske'den "Yollar Seni Gide Gide Usandım" türküsünü söylüyor. Diyar diyar gezen Özdemir'in kendi imkanları ile çekip Youtube'ta paylaştığı videolar milyonlarca kez izlenmeye ulaşıyor.

"Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?" tartışması bitmek bilmez. Münazaralara konu olan bu hususla ilgili Türkiye'nin ilk gezgini Barış Manço, "Okuyarak gezen bilir" cevabını verdi. Konya Beyşehir'de dünyaya gelen Loudingirra Özdemir de müzik ile seyahati bir araya getiren isimlerden biri.

ÖĞRETMENLİKTEN İSTİFA ETTİ

Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayan Loudingirra Özdemir, 6 yıl önce öğretmenlik mesleğinden istifa etti. Okul yıllarında tanıştığı bağlaması kısa sürede sevdaya dönüştü.

Sırtına aldığı çanta ve 'Püsküllü' adını verdiği bağlamasıyla yollara düştü. Her şeyini geride bırakarak dünya turuna çıkan Özdemir, Brezilya'daki Paulista Caddesi'nden Japonya'daki bir köye, Rusya'dan Latin Amerika'daki Amazonlar'a kadar birçok yere gitti.

DİYAR DİYAR DOLAŞIYOR

Anadolu türkülerini dünyaya gönüllü taşıyan genç adamın ilk vardığı ülke İspanya oldu. Avrupa'nın ardından Güney Amerika, Uzak Doğu, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde türküleriyle gönüllere dokundu. Dünyanın pek çok noktasında, kaybolmaya yüz tutmuş türkülere yeniden hayat verdi.

SOKAK ORTASINDA BAĞDAŞ KURUYOR

"100 ülkede 100 türkü çığırmak" mottosuyla yola çıkan Loudingirra Özdemir, gittiği ülkelerde sokak ortasına bağdaş kurarak hem bağlama çalıyor hem türkü okuyor.

Pir Sultan Abdal'ın "Dolap" türküsünü Kamboçya'daki bir tapınakta Budist rahiplerin yanıbaşında yorumlayan genç adam, Malezya'da Malacca Nehri'nde ise Mehmet Seske'den "Yollar Seni Gide Gide Usandım" türküsünü söylüyor.

YERLİ MÜZİSYENLER YALNIZ BIRAKMIYOR

Tek başına 50'den fazla ülkeye giden Özdemir, bazı maceralarında ilginç sürprizlerle karşılaşıyor. Japonya'da, "İnsan Kısım Kısım" türküsünü seslendirdiği sırada, Japon bir müzisyen geleneksel çalgı hang drum ile ona eşlik etti. Fransa'daki müzik ziyafetine ise yerli müzisyen, sitar çalarak katıldı.

TÜRKÜLERİ MİLYONLAR DİNLİYOR

Yolculuklarında binlerce insanla tanışan ve hayat hikâyelerini dinleyen Özdemir, türkü dolu macerası sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyor. Youtube'daki sayfasında 155 bini aşkın abonesi bulunan Özdemir'in paylaştığı videolar, milyonlarca kez izlenmeye ulaşıyor.

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Modern zaman seyyahından 100 ülkede 100 türkü
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