Modern zaman seyyahından 100 ülkede 100 türkü

"Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?" tartışması bitmek bilmez. Münazaralara konu olan bu hususla ilgili Türkiye'nin ilk gezgini Barış Manço, "Okuyarak gezen bilir" cevabını verdi. Konya Beyşehir'de dünyaya gelen Loudingirra Özdemir de müzik ile seyahati bir araya getiren isimlerden biri.
ÖĞRETMENLİKTEN İSTİFA ETTİ
Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayan Loudingirra Özdemir, 6 yıl önce öğretmenlik mesleğinden istifa etti. Okul yıllarında tanıştığı bağlaması kısa sürede sevdaya dönüştü.
DİYAR DİYAR DOLAŞIYOR
Anadolu türkülerini dünyaya gönüllü taşıyan genç adamın ilk vardığı ülke İspanya oldu. Avrupa'nın ardından Güney Amerika, Uzak Doğu, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde türküleriyle gönüllere dokundu. Dünyanın pek çok noktasında, kaybolmaya yüz tutmuş türkülere yeniden hayat verdi.
SOKAK ORTASINDA BAĞDAŞ KURUYOR
"100 ülkede 100 türkü çığırmak" mottosuyla yola çıkan Loudingirra Özdemir, gittiği ülkelerde sokak ortasına bağdaş kurarak hem bağlama çalıyor hem türkü okuyor.
Pir Sultan Abdal'ın "Dolap" türküsünü Kamboçya'daki bir tapınakta Budist rahiplerin yanıbaşında yorumlayan genç adam, Malezya'da Malacca Nehri'nde ise Mehmet Seske'den "Yollar Seni Gide Gide Usandım" türküsünü söylüyor.
YERLİ MÜZİSYENLER YALNIZ BIRAKMIYOR
Tek başına 50'den fazla ülkeye giden Özdemir, bazı maceralarında ilginç sürprizlerle karşılaşıyor. Japonya'da, "İnsan Kısım Kısım" türküsünü seslendirdiği sırada, Japon bir müzisyen geleneksel çalgı hang drum ile ona eşlik etti. Fransa'daki müzik ziyafetine ise yerli müzisyen, sitar çalarak katıldı.
TÜRKÜLERİ MİLYONLAR DİNLİYOR
Yolculuklarında binlerce insanla tanışan ve hayat hikâyelerini dinleyen Özdemir, türkü dolu macerası sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyor. Youtube'daki sayfasında 155 bini aşkın abonesi bulunan Özdemir'in paylaştığı videolar, milyonlarca kez izlenmeye ulaşıyor.