Modern zaman seyyahından 100 ülkede 100 türkü

"Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?" tartışması bitmek bilmez. Münazaralara konu olan bu hususla ilgili Türkiye'nin ilk gezgini Barış Manço, "Okuyarak gezen bilir" cevabını verdi. Konya Beyşehir'de dünyaya gelen Loudingirra Özdemir de müzik ile seyahati bir araya getiren isimlerden biri.