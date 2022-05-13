’Motorcu dostu bariyer’e 1 metre kala ölüme böyle gitmişler

Çiftin arkadaşı Emrah Çetin, DHA'ya yaptığı açıklamada Sinan ve Ayşenur'un motor kullanmayı çok sevdiklerini söyleyerek, "Belki motorcu dostu bariyerler 1 metre daha uzun olsaydı kurtulabilirlerdi ama olmadı. İkisini de kaybettik" demişti.