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Giriş Tarihi: 10.2.2024 19:11 Son Güncelleme: 10.2.2024 19:12

Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

D-130  karayolu üzeri İskele Yolu ışıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

ABBAS ÇAKAR
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

D-130 Karayolu üzeri Kocaeli Gölcük ilçesi İskele Yolu Işıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, henüz öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelaya, daha sonra ise çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet, yol kenarında yürüyen İsmail Zengin'e çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Yardım Hattına ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İsmail Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası, hayatını kaybeden Zengin'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturm başlattı.

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Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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