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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Mucize bebek sevgi evinde

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Mucize bebek sevgi evinde
Asrın felaketinde Hatay Antakya'da enkaz altından 5. gün 128'inci saatte yıkıntıların altından kurtarıldı mucize bebek. Gözleri ışıl ışıl bakan bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. Fotoğrafıyla adeta sembol olan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından bakılan bebek biberonla beslendi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, hemşirelerin bebeğe kendi aralarında "Mucize" ismini verdiğini söyledi. Mucize bebek tedavisinin ardından Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Görevliler tarafından adeta pamuklara sarılan bebek, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya götürüldü. Ankara'da sevgi evlerine yerleştirildiği öğrenilen minik bebeğin anne ve babasının yaşayıp yaşamadığı araştırılıyor. -

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Mucize bebek sevgi evinde
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