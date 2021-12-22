Müge Anlı sosyal medyadan bir erkek ile tanıştığını ortaya çıkarmıştı! Mülkiye Kazan’ın cesedi bulundu, nişanlısı gözaltında

ABLASI MÜLKİYE KAZAN'IN CANSIZ BEDENİNİ AYAKKABIDAN TEŞHİS ETTİ

35 gündür aranan Mülkiye Kazan ile ilgili yaşanan bir gelişme ise ailesini perişan etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalında hayvan otlatan çobanlar tarafından boş arazide hareketsiz yatan bir kadın cesedinin bulundu.