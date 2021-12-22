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Giriş Tarihi: 22.12.2021 06:46 Son Güncelleme: 22.12.2021 06:57

Müge Anlı sosyal medyadan bir erkek ile tanıştığını ortaya çıkarmıştı! Mülkiye Kazan'ın cesedi bulundu, nişanlısı gözaltında

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Müge Anlı sosyal medyadan bir erkek ile tanıştığını ortaya çıkarmıştı! Mülkiye Kazan’ın cesedi bulundu, nişanlısı gözaltında

Şanlıurfa'da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan ve 35 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Mülkiye Kazan'ın önceki gün cansız bedenine ulaşıldı. Kazan'ın öldürülmesiyle ilgili nişanlısı Mustafa Asan gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Mülkiye Kazan (23), esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. 35 gündür haber alınamayan Kazan'ın ailesi atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.



Kuzeni Mustafa Asan ile nişanlı olan Mülkiye'nin başka birisiyle tanıştığı, o kişinin ise genç kadını Almanya'ya götürmek istediği ortaya çıktı. Kazan'ın önceki gün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalında çobanlar tarafından cesedi bulundu.



Kazan'ın öldürülmesiyle ilgili nişanlısı Asan gözaltına alındı. Asan programa katılmak üzere İstanbul'a gelirken Mardin'de gözaltına alındı Asan ifadesinin alınması için Kızıltepe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

MÜGE ANLI, MÜLKİYE KAZAN'IN SOSYAL MEDYADAN BİR ERKEKLE TANIŞTIĞINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

23 yaşında olan Mülkiye Kazan, Şanlıurfa'da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. 35 gündür haber alınamayan Kazan'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.



Aile, son görüntüleri ortaya çıkan Mülkiye Kazan'ın nişanlısından şüpheleniyordu. Kuzeniyle nişanlı olan Mülkiye'nin başka birisiyle sosyal medyadan tanıştığı, o kişinin ise genç kadını Almanya'ya götürmek istediği ortaya çıktı.

ABLASI MÜLKİYE KAZAN'IN CANSIZ BEDENİNİ AYAKKABIDAN TEŞHİS ETTİ

35 gündür aranan Mülkiye Kazan ile ilgili yaşanan bir gelişme ise ailesini perişan etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalında hayvan otlatan çobanlar tarafından boş arazide hareketsiz yatan bir kadın cesedinin bulundu.



Cesedin Mülkiye Kazan'a ait olduğu ortaya çıktı. Cesedin üzerinde bulunan ayakkabıyı talihsiz kadının ablası teşhis etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Müge Anlı sosyal medyadan bir erkek ile tanıştığını ortaya çıkarmıştı! Mülkiye Kazan'ın cesedi bulundu, nişanlısı gözaltında
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