Müge Anlı’daki altın hırsızı görümce tutuklandı... Müge Anlı’da reddetti, mahkemede itiraf etti

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre Zonguldak'ta geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinde eşini ve ailesini kaybeden Fatma Tosun, acısını dahi yaşayamadan görümcesi tarafından hayatının kazığını yedi.
Tosun'un çocukları için biriktirdiği yarım milyona yakın parayı çalarak sevgilisiyle kaçan Hamide Aktaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
YEĞENLERİNİN PARASINI DETERJAN KUTUSUNDA SAKLAMIŞ
Bu kapsamda polis tarafından gözaltına alınan Hamide Akdaş, Müge Anlı ekiplerine altınları kendisinin çalmadığını söylese de gerçek açığa çıktı. Polis tarafından yapılan aramada Fatma Tosun'un yaklaşık 300 bin lira değerindeki altın ve paraları şüpheli görümcenin evindeki deterjan kutusunda bulundu. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli kadın adli makamlarca "Hırsızlık" suçundan tutuklandı.
"MADDİ SIKINTILAR ÇEKTİĞİM İÇİN ÇALDIM"
Tüm ülkenin konuştuğu olayda SABAH, şüpheli görümce Hamide Akdaş'ın ifadesine ulaştı. İfadesinde "Hırsızlık" suçunu işlediğini itiraf eden Aktaş, "Ben maddi sıkıntılar çekiyorum. Bu nedenle hırsızlık yaptım. Fatma'nın parayı yeğenlerimin eğitimi için biriktirdiğini bilmiyordum. 7 altın bilezik ve 30 bin Türk lirasını bulunduğu yerden aldım. Bunları evimin içindeki bidonun içinde saklamıştım. Bu olayda bana kimse yardım etmedi" şeklinde konuştu.