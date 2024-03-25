Müge Anlı’daki altın hırsızı görümce tutuklandı... Müge Anlı’da reddetti, mahkemede itiraf etti

"MADDİ SIKINTILAR ÇEKTİĞİM İÇİN ÇALDIM"

Tüm ülkenin konuştuğu olayda SABAH, şüpheli görümce Hamide Akdaş'ın ifadesine ulaştı. İfadesinde "Hırsızlık" suçunu işlediğini itiraf eden Aktaş, "Ben maddi sıkıntılar çekiyorum. Bu nedenle hırsızlık yaptım. Fatma'nın parayı yeğenlerimin eğitimi için biriktirdiğini bilmiyordum. 7 altın bilezik ve 30 bin Türk lirasını bulunduğu yerden aldım. Bunları evimin içindeki bidonun içinde saklamıştım. Bu olayda bana kimse yardım etmedi" şeklinde konuştu.