Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremlerin yaralarını sarmak için devlet millet el ele vererek çalışıyor.

Muğla’ya gelen depremzedelere yardım elini uzattı: "Yaşadıkları acıyı unutturmaya çalışıyoruz" | Video

DEPREMZEDELERE 500 KİŞİLİK YEMEK

Yaraları sarmak için Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde kendine ait 'Vira Vira' isimli restoranında 500 kişilik yemek veren Rukiye Uslu depremzedelere biraz olsun moral olmak istiyor.

Muğla’ya gelen depremzedelere yardım elini uzattı: "Yaşadıkları acıyı unutturmaya çalışıyoruz" | Video

"DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARMAK İSTEDİK"

Onlara moral olması açısından kendi restoranımızda yemek vermek istediklerini ifade eden 55 yaşındaki Rukiye Uslu, " Akşam saatlerinde 5 ile 7 arasında depremzedeleri ağırlamak istedik. Bir işin ucundan da biz tutmak istedik. Destek olmak istedik, yaralarını sarmak istedik, moral olmak istedik" dedi.

"YAŞADIKLARI ACIYI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Depremzedeleri ellerinden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Rukiye Uslu, " Moralleri çok bozuk, yakınlarını kaybetmişler, mallarını kaybetmişler. İnsan olmanın getirdiği bir şey bu. Bunun ötesi var mı? Bu bizim de başımıza gelebilirdi. Tam tersi olduğunda eminin onlar da bize yapacaklardı. Depremzedeleri burada elimizden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Farklı bir ortamda yaşadıkları büyük acıyı unutmalarını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ BİR DAHA BÖYLE BİR ACIYI YAŞAMAZ İNŞALLAH"

Bir anlık da olsa yaşadıklarını unutturmaya çalıştıklarını söyleyen Uslu, "Kahramanmaraş'tan Elbistan'dan Hatay'dan deprem bölgesinin her köşesinden gelmiş insanlar. Moralleri bozuk. Farklı bir ortamda moral açısından onlara katkımız olsun istedik. Umuyoruz ki insanlarımız, ülkemiz böyle bir acıyı yaşamaz inşallah" şeklinde konuştu.