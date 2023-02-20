Video Haber Muğla’ya gelen depremzedelere yardım elini uzattı: "Yaşadıkları acıyı unutturmaya çalışıyoruz" | Video
Muğla’ya gelen depremzedelere yardım elini uzattı:

Muğla’ya gelen depremzedelere yardım elini uzattı: "Yaşadıkları acıyı unutturmaya çalışıyoruz" | Video

20.02.2023 | 19:00

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için devlet millet el ele vererek çalışıyor. Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde 55 yaşındaki Rukiye Uslu, deprem bölgesinden Muğla’ya getirilen depremzedelere kendine ait restoranından 500 kişilik yemek veriyor. Depremzedeleri ellerinden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Rukiye Uslu, “Yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Farklı bir ortamda yaşadıkları büyük acıyı unutmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki insanlarımız, ülkemiz böyle bir acıyı yaşamaz inşallah” ifadelerini kullandı.

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