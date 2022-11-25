Muhammet öğretmene SABAH sürprizi

Ordu Ünye'deki Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, öğrencilerine yabancı dil konuşturmak için okulda minyatür Londra-New York kurdu. Projesi 3 kıtada "En İyi Uygulama Ödülü"nü aldı. 2021'de Küresel Öğretmen Ödülü'nü kazandı. SABAH'ın başarısını 'Anadolu'dan Tüm Dünyaya İlham Odular' başlığıyla haberleştirdiği Muhammet Aydın dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencilerinin sürpriziyle karşılaştı. Öğretmenlerinin haberini SABAH Gazetesi'nin internet sitesinde gören öğrencileri, gazeteye bayiine koşarak aldıkları SABAH gazeteleriyle okullarına gitti. Muhammet Aydın sınıfa girdiğinde öğrencileri hep birlikte ellerindeki gazeteleri kaldırarak sürpriz yaptı.Duygulanan Aydın mutluluğunu SABAH'a anlattı: Bana Öğretmenler Günü sürprizi yapmışlar. Civardaki tüm SABAH gazetelerini almışlar. Bayilerde SABAH tükenmiş. Kendilerine de birer tane hatıra almışlar. O kadar duygulandım ki... En güzel 24 Kasımlarımdan biri oldu. Bugün bambaşka bir sabaha uyandık. SABAH gibi doğduk" dedi.