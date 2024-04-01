Muhtarlık kavgasında kan aktı: 2 ölü 27 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Yiğit (32), iddiaya göre akrabalarından 2 kişi muhtar adayı olmasına rağmen, başka bir adaya destek verdi. Bu duruma tepki gösteren amcasının çocukları Ercan Yiğit (36) ve Murat Yiğit (34), önceki akşam köyde düzenlenen düğünde karşılaştıkları Yusuf Yiğit'e tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından otomobildeki pompalı tüfeği alan Ercan ve Murat Yiğit kardeşler, Yusuf Yiğit'e ateş etti. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit olay yerinde ölürken, düğünde bulunanlardan Simge Gül E. (24) ve G.A.B. (3) de yaralandı. Jandarma, kaçan zanlıları arıyor.Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemleri sırasında muhtarlık nedeniyle çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. DEM Partili sandık görevlisi Emin Çelik'in (44) öldüğü kavgada, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgayı takip etmek için bölgeye giden gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi. Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı ekipleri, saldırı sonrası bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada Anadolu Ajansı'nın aracına kurşun isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, gazeteciler bölgeden uzaklaştı. Jandarma mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.Şanlıurfa'da ise muhtarlık nedeniyle çıkan kavgalarda, Harran'a bağlı kırsal Akkuş Mahallesi'nde 4, Bozova'ya bağlı kırsal Ürünlü Mahallesi'nde 3, kent merkezindeki Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Okulu'nda ve Kırsal Sultantepe Mahallesinde birer kişi olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, eşi Nisa Albayrak'la oy kullanmaya gittiği Karagül Mahallesi'ndeki lisede bir grup tarafından alışlarla protesto edildi.