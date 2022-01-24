Murat ile Döndü’nün romanlık aşk öyküsü

28 Aralık'ta güzeller güzeli bebeğini kucağına alan çiçeği burnunda karısının en büyük hayalinin bir gelinlik giymek olduğunu dile getiren Murat Akdere, "Bebeğimize Gönül adını verdik. Köy içinde babamın bir yeri var, vermedi. Torunu oldu, gelmedi. Düğün yapamadık. Elimde avucumda yoktu. En büyük hayalim de nikâhtı.
'Sadece bana bir gelinlik giydir' dedi, giydiremedim. Döktüğüm gözyaşımı bir ben bilirim, bir Allah bilir. Bana yapılan iyilikleri ölsem de unutamam. Hepinizden Allah razı olsun." sözleriyle eşine duyduğu mahcubiyeti dile getirdi. Murat, hayatının kolaylaşması için de köyün merkezinde amcasına ait bir ev yaptırmak istediğini anlattı.
GELİNLİKLİ BİR FOTOĞRAFIM OLSUN İSTERDİM
Eşiyle telefonda yaklaşık bir yıl konuştuklarını ve ardından 'Gel beni kaçır' dediğini anlatan Döndü Akdere ise, "Annem olmaz dedi. Ablamı da vermemiş, o da kaçmıştı. Kim ne dersin ben eşimi çok seviyorum. Çok mutluyuz. Bebeğim yuvamıza güneş gibi doğdu. Onu kucağıma verdiklerinde çok heyecanlandım. Her kadının hayalindeki gibi, gelinlikli bir fotoğrafım olsun istedim, başka bir şey de istemedim. Çok istiyorum gelinliği giymek." dedi.
Döndü ile Murat'ın hikâyesinin duyulmasını sağlayan Adıyaman Gölbaşılı Yaşar Gülerler de bir engelli çocuk babası. İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye bulunmasını sağlayan Yaşar Gülerler çift ile tanışmasını şöyle anlattı: "Bir çift, babama pazarda hikayeyi anlatmış.
Babam da sandalye ayarlamamı istedi. Önce gidip yerinde görmek istedim. Tanık olacağım engelsiz aşktan habersizdim. Gördüğüm manzara karşısında gözyaşımı tutamadım, yüreğim umutla doldu taştı. 'Tekerlekli sandalye işi kolay, acil olan bir ev' diyerek işe koyuldum.
Çünkü en büyük ihtiyaçları köy içinde, düzlükte bir ev. Kayınbiraderim Cuma Coşkun ile beraber videolar çekerek sosyal medyada paylaştık. Vatandaşlar iyilik koşusuna başladı. Kimi marketten gıda alışverişi yaptı, kimi halı, kimi ise çiftin doğacak bebeğine beşik ve bez aldı..."
"Murat ve Döndü'nün tek ihtiyacı, kendilerine ait bir evlerinin olması" diyen Yaşar Gülerler, "Köy meydanında amcanın bir arsası var. Buraya bir ev yapılıp Murat'ın hayatı kolaylaştırılmalı. Güzel ülkemin, güzel insanlarına sesleniyorum. 2022'nin ilk iyilik hareketini başlatalım ve bu mucize aşkı kalıcı bir çatının altında buluşturalım" dedi. Cuma Coşkun ise, çifte bir ev yapılmasını çok istediğini belirterek "Sonuca ulaşırsak kafamı yastığa rahat koyacağım." dedi.