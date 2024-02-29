Namaz kıldığı için eşiyle birlikte otobüsten indirilmek istendi

İzmir-Eskişehir seferi düzenleyen bir otobüs firmasında skandal bir olay yaşandı.
İzmir-Eskişehir istikametinde sefer düzenleyen bir otobüs firmasında tepkilere neden olan bir olay yaşandı.
Bu esnada otobüs şoförü bilinmeyen nedenle Ali T., ve eşini otobüsten indirmek isteyince yolcular karara itiraz etti.
Otobüs şoförü ve namaz kılan ikili arasında tartışma çıktı, şoförün ısrarla vatandaşları araçtan indirmek istemesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Namaza gittiği için otobüsten indirildi | Video