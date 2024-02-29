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Giriş Tarihi: 29.2.2024 12:55 Son Güncelleme: 29.2.2024 13:04

Namaz kıldığı için eşiyle birlikte otobüsten indirilmek istendi

İzmir-Eskişehir seferi düzenleyen bir otobüs firmasında skandal bir olay yaşandı. Eşiyle birlikte namaz kılan vatandaş otobüse binmek istediğinde şöför tarafından araçtan indirilmek istendi. Yolcu ve eşi karara itiraz ederken sosyal medyada yayınlanan görüntü tepkilere neden oldu.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Namaz kıldığı için eşiyle birlikte otobüsten indirilmek istendi

İzmir-Eskişehir seferi düzenleyen bir otobüs firmasında skandal bir olay yaşandı.

İzmir-Eskişehir istikametinde sefer düzenleyen bir otobüs firmasında tepkilere neden olan bir olay yaşandı.

Ali T., isimli bir kişi eşiyle birlikte mola esnasında namaz kılıp otobüse binmek istedi.

Bu esnada otobüs şoförü bilinmeyen nedenle Ali T., ve eşini otobüsten indirmek isteyince yolcular karara itiraz etti.

Otobüs şoförü ve namaz kılan ikili arasında tartışma çıktı, şoförün ısrarla vatandaşları araçtan indirmek istemesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Namaza gittiği için otobüsten indirildi | Video

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Namaz kıldığı için eşiyle birlikte otobüsten indirilmek istendi
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