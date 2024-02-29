Video Yaşam Namaza gittiği için otobüsten indirildi | Video
Namaza gittiği için otobüsten indirildi | Video

Namaza gittiği için otobüsten indirildi | Video

29.02.2024 | 12:57

İzmir-Eskişehir seferini yapan aracın şoförü tarafından molada namaza gittikleri için otobüsten indirilen yolcular duruma isyan etti. Yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

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