Nezaket onun ikinci adıydı: ‘Her devrin darbe yiyen adamı oldum’ demişti...

Bazı insanlar vardır, incelik ve zekâ konusunda çok çok ilerdedirler. İşte Mehmet Barlas böyle biriydi. Öyle insanlarla, sıkıcı bir kronolijiyle konuşamazsınız hayatlarını... O yüzden; sadece Türkiye'nin değil dünyanın yakın siyasi tarihine tanık olmuş ve bu denklemi harfiyen çözmüş Barlas'la konuşurken, çocukluğundan ilk gençliğine memleketin yakın tarihine ilişkin mevzulara balıklama dalarsınız. Barlas'ın kişisel tarihiyle, ülkenin, dünyanın yakın tarihi atbaşı gider. Adeta memleket tarihini hatmederdiniz... Bazı insanlar vardır; değil onlarla tanışmak, yan yana aynı havayı solumak, aynı yüzyılda yaşamak, aynı dönemi paylaşmak bile talihin size geçtiği bir iltimastır. Türkiye'nin en kıdemli gazetecilerinden, en önemli kalemlerinden Mehmet Barlas da öyle bir isimdi.