Nezaket onun ikinci adıydı: ‘Her devrin darbe yiyen adamı oldum’ demişti...

Gönlümüzden Mehmet Barlas ve gazeteci eşi Canan Barlas geçti... Aşklarını, evliliklerini, gazeteci bir çiftin Türkiye şartlarında yaşadıkları siyasi, toplumsal olayları konuştuk. Hatta dediler ki: "Darbe tarihlerini, evlilik tarihimizden daha iyi hatırlıyoruz." Ve sonra, bu fakir muhabirinizin hiçbir talebi, isteği olmadan; Turkuvaz Kitap Genel Müdürü Gülenay Börekçi'den bir Mehmet Barlas kitabı yapma teklifi geldi. Ben "Zevkle yaparım" diyene kadar mevzu Mehmet Barlas'a gitmişti bile. Kendisi de bizi bu işlere uygun görmüş ve kabul etmiş. Kim bilir neden? Belki, başta belirttiğim gibi talihin bize Barlas'la tanışmamız için geçtiği iltimas boşa değildi ve yılların gazeteci ağabeyimizin bir bildiği vardı... Bilemiyorum ve bilemeyeceğim hiçbir zaman! Ben kendi halinde bir gazeteci olarak sadece teşekkür etmeyi bilirim, elimden o gelir... Ha, bir de sonraları şunu duydum ki, tüylerim diken diken oldu! Meğerse ustamız Barlas'a yıllardan beri birileri böyle bir söyleşi kitabını teklif eder dururmuş!