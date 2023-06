Nezaket onun ikinci adıydı: ‘Her devrin darbe yiyen adamı oldum’ demişti...

Hatta bu yüzden kendisi, "Her devrin adamı değil, her devrin darbe yiyen adamı oldum" demiş ve şöyle devam etmişti sözlerine: "Hasan Cemal'in Milliyet'te yazıları kesildiğinde bir yazı kaleme almıştım. 'Hasan Cemal'in yazıları devam etmelidir' diye. Yazıyı okuyunca Hasan aradı ve 'Beni en iyi sen anlarsın' dedi. Ve bizzat yaşadığı bir olayı anlattı: '1991 seçimlerinde Süleyman Demirel, Cavit Çağlar ve ben uçaktayız, Konya'da uçaktan indik. Cavit Çağlar telefonla Cem Uzan'ın babasını aradı. Benim Star'da yorum yaptığım dönem. Demiş ki Çağlar, 'İktidara geliyoruz, iktidar olduğumuz zaman o Mehmet Barlas'ı susturmazsan seni batıracağım, sileceğim medyadan.' Hakikaten Demirel seçimi kazandı ve benim Star'da yaptığım programa son verildi. Bunu bana anlatan Hasan Cemal, bir ay sonra, 'Mehmet Barlas her devrin adamı' diye yazı yazdı. Onun tanık olduğu, bire bir her merhalesini gördüğü 28 Şubat'ta iki sene işsiz kaldım. TGRT'de programım vardı, bitirildi. SABAH Gzetesi'ndeki yazılarıma son verildi. 12 Mart'ta ilk kovulan kişi bendim! Her devrin adamı değil, her devirde darbe yiyen adam oldum hep..."